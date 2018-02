Stuntman uit Raalte werkt aan Netflix-serie in Amerika: 'Het is zwaar'

Video Raalter zwembad Tijenraan blijft deze week nog dicht

19 februari Twee duikers zijn vandaag in de drie bassins van het nieuwe sportcentrum Tijenraan in Raalte bezig scherpe punten op te sporen. Met een foto- en filmcamera maken ze onderwateropnames van plekken waar reparatie nodig is. Zo hebben ze geconstateerd dat op enkele plekken geen voegen zitten tussen de tegels in de wanden en er scherpe punten zitten rond de luidsprekers onder de waterspiegel. De zwembaden blijven nog de hele week gesloten voor publiek.