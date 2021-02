Supermarkt Heeten gaat uitbreiden: hoe, dat blijft nog even onduidelijk

In Heino willen ze buiten zwemmen deze winter: ‘In drie weken kan het bad klaar zijn voor gebruik’

3 februari Buitenzwembad De Tippe is nu nog het domein van algen en bladeren. Maar als het aan Sportbedrijf Raalte en stichting Vrienden van De Tippe ligt, wordt er binnenkort ‘coronaproof’ gezwommen in Heino. Zij willen het buitenbad dit jaar in de winter al openen en worden daarin gesteund door de lokale fractie van het CDA. ,,Als we groen licht krijgen, is het bad over drie weken te gebruiken’’, zegt Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte.