SUV’s vol hulpgoederen vanuit Salland naar ziekenhuizen in Oekraïne: ‘Tranen van geluk’

Fietser onder invloed weigert gang naar het ziekenhuis na ongeluk in Broekland: politie moet ingrijpen

Hulpdiensten hadden flink wat moeite om het slachtoffer van een fietsongeluk in Broekland gisteren naar het ziekenhuis te krijgen. De man wilde in eerste instantie niet meewerken en dus moest de politie in actie komen.

9 mei