Synagoge Raalte krijgt multifunctioneel karakter

Nieuwe bedrijfsleider bij bouwbedrijf Hoppen in Heino

27 december Bouwonderneming Hoppen in Heino krijgt een nieuwe bedrijfsleider. Roy Simons uit Heeten volgt per 1 januari Anton Harink op, die jarenlang de drijvende kracht was van Hoppen. Harink vindt het tijd geworden voor een nieuwe generatie.