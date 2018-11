Syriëganger Victor D. uit Heeten in hoger beroep

Syriëganger Victor D. uit Heeten heeft hoger beroep aangetekend tegen de zes jaar gevangenisstraf die hem is opgelegd. Dat bevestigt Rechtbank Rotterdam maandag. D. vertrok in maart 2013 naar Syrië, naar eigen zeggen om rebellen te helpen in de strijd tegen president Assad.

De rechter legde hem in juli een celstraf op van zes jaar voor aansluiten bij Islamitische Staat (IS) en Jabhat al Nusra, organisaties die als terroristisch zijn aangemerkt. Ook stelde de rechter vast dat D. heeft meegedaan aan gewapende strijd. De Heetenaar, die voorheen postbode was, hoopt op strafvermindering of vrijspraak. Hij wil aanvechten dat hij, toen hij in maart 2013 naar Syrië vertrok, bewust koos voor aansluiten bij een terroristische organisatie.

Arabische taal

D. stelt dat hij alleen tijdens de eerste twee maanden van zijn verblijf in Syrië bij IS was aangesloten en dat het voor hem destijds nog niet duidelijk waar IS precies voor stond, mede omdat hij de Arabische taal nog niet goed machtig was. ,,De rechter heeft eigen conclusies getrokken. Ik had voor mei 2013 nog nooit van Abu Bakr al Baghdadi (leider van IS, red.) gehoord en Jabhat El Nusra werd in 2014 pas aangemerkt als terroristische organisatie.”