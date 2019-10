Syrisch gezin wil na vlucht niet leven van uitkering en begint eigen supermarkt in Raalte

Groeiend sportaan­bod voor Sallanders met beperking

18 oktober Merette Sluiseman (33) is verstandelijk beperkt, maar dit belet de Deventerse niet om twee sporten te beoefenen. Moeder Monica: ,,Merette zwemt sinds haar vierde en sinds een jaar of zes doet ze ook aan korfbal bij Devinco. Zij is hierdoor zó gegroeid en heeft erg veel geleerd. Bij het zwemmen - ze is lid van De Klup in Deventer - staan teamgenoten elkaar aan te moedigen en als het een keer misgaat, knuffelen ze elkaar. Het korfballen gaat ook hartstikke goed. Samen sporten geeft zoveel meerwaarde voor een groep kwetsbare mensen in de samenleving.”