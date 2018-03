Tanken in Raalte peperduur, waar moet je wel heen?

Acht nieuwe appartementen bij woon­zorg­boer­de­rij Stevenserf

6 maart Voor dementerenden die tot dusver in de wachtrij voor Stevenserf moesten aansluiten, is zicht op woonruimte. Acht zorgappartementen krijgt de woonzorgboerderij in Heeten erbij. In het nieuwe gedeelte, waarvoor de cementmolen dit voorjaar gaat draaien, is ook ruimte voor een gemeenschappelijke huiskamer.