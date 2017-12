Tante Tonny's kerststal gaat al negentig jaar mee

Raalter bakker Jorink in race voor titel Beste Winkel

15 december Jorink, Echte Bakker in Raalte, maakt kans op de titel Beste Echte Bakker 2018 in de categorie winkel. De vestiging aan de Varkensmarkt scoorde 9,92 punten in de winkelbeoordeling. De bakker is daardoor in de race voor de Gouden Schieter.