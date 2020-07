Taxipassagier uit Zwartsluis zet boel op stelten en mept agent in Heino

Tegen 15.10 uur belde de chauffeur van de taxi de politie. Hij had problemen met een passagier over de betaling. De passagier had hem bedreigd en zijn auto was vernield. Agenten gingen op de melding af en troffen op de C. Huygensstraat in Heino de taxichauffeur en een zichtbaar beschonken passagier aan. De politie ging in gesprek met de passagier, maar hij richtte daarop zijn woede op de agenten. Hij uitte bedreigingen richting de agenten.