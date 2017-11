Te veel blubber voor crosslopers Mariënheem; parcours verlegd

Zonnepark Heeten april 2018 operationeel

14:17 De vergunningen zijn verstrekt, de subsidies binnen en de financiering van het Energie Fonds Overijssel is gegarandeerd. Begin januari kan Energie Coöperatie Endona in Heeten beginnen met de bouw van een groot zonnepark. Naar verwachting kan de levering van stroom aan bewoners en bedrijven uit Heeten en Salland in april beginnen.