Technologie in alle soorten en maten bij Techniekdagen Onderwijs Salland

Aanpak kruising Laag Zuthem stemt PB-voorman Nijhoff blij

13 oktober Voorzitter Gert Nijhoff van Plaatselijk Belang Laag Zuthem toont zich verheugd over de voorgenomen maatregelen voor de kruising Kolkweg-Langeslag in het dorp. ,,In grote lijnen ben ik blij met de aanpassingen die de gemeente wil uitvoeren. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid worden verbeterd.''