Teleurgestelde boeren laten diepe sporen na in Raalte: ‘Het is dieptriest van de supermarkten’

Meerder­heid Provincia­le Staten springt in bres voor Haarle: gedeputeer­de zegt miljoenen toe voor aanpak N35 in dorp

7 december De fietsoversteek over de N35 bij Haarle moet veiliger. Dat vindt een ruime meerderheid in Provinciale Staten van Overijssel. In een motie die woensdag in stemming komt, doen negen partijen een oproep aan Gedeputeerde Staten om te zorgen voor een veilige oversteek van de rijksweg tussen Zwolle en Twente. Een oplossing lijkt al klaar te liggen.