Teleurstelling overheerst bij Schotman na hoger beroep Raalter ‘flitspaalzaak’: ‘Alles werd makkelijk afgedaan’

Boerendoch­ter Babke helpt Sallandse boeren als erfcoach: ‘Mensen maken zich continu zorgen’

10 januari Een opvolger vinden of stoppen met het bedrijf. Schuren verduurzamen of slopen. Veel boeren en huizenbezitters in het buitengebied van Salland twijfelen over hun toekomst. Financieel kunnen ze het steeds moeilijker bolwerken. Erfcoach Babke Roeterdink (34) uit Bathmen helpt mensen om hun plannen concreet te maken. ,,Eigenlijk zijn erven altijd een rode draad geweest in mijn leven.’’