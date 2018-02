Televisie uit en samen spelletjes doen: Raalter gezin houdt moderne vastentijd

Uitdaging

Modern, maar toch ook retro. Want het individuele vermaak van computerspelletjes, snapshots en instagram gaan ze verruilen voor ouderwetse gezelschapsspelletjes aan tafel. Geen getingel meer van mobieltjes, maar samen aan tafel in gesprek. En het geld dat ze in de komende vastentijd besparen, door bewuster boodschappen te doen, gaat de spaarpot in. Om te kijken hoeveel geld de moderne mens onbewust uitgeeft. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Zingeving

,,We zijn er voor elkaar op deze aarde. Daar moeten we ons nu van bewust zijn. Want als we daar niet in deze vastentijd bij stilstaan, wanneer dan nog wel? Is het wel nodig wat we elke dag doen? Of zijn er dingen die nog veel belangrijker zijn? Als gezin zijn we steeds minder vaak bij elkaar, vliegen er voortdurend mensen de deur uit om te gaan sporten. De komende tijd proberen we echt digitaal te minderen, zodat we elkaar wat vaker recht in de ogen kunnen aankijken.''