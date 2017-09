Tennisclub dubbelt met Rabobank

Nog zee aan ruimte op Raalter be­drij­ven­ter­rein De Zegge VII

14 september Op het Raalter bedrijventerrein De Zegge VII is tot nu toe één kavel daadwerkelijk verkocht. Dat is een kavel van ruim 4.000 vierkante meter. Verder zijn er opties genomen op drie kleinere kavels. Het gebied, dat wordt begrensd door de Overkampsweg in het westen, de Achterweiweg in het oosten en de Heesweg in het noorden, is 32 hectare groot. Daarvan is nog 21 hectare uitgeefbaar, met een looptijd tot het jaar 2033.