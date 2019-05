Tennisvereniging Heino luidt noodklok

Woningbouw Heino lijkt gelopen race

23:04 De nieuwe woonwijk in Heino verrijst aan de Molenweg. Zoveel is al wel duidelijk na het Rond-de-tafelgesprek donderdagavond in de horecazaak Bij Ne9en in Heino. Alle vertegenwoordigers van de raadsfracties lieten doorschemeren de twee weilanden tegenover De Zeis de beste locatie te vinden voor nieuwe woningen.