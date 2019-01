Tennisvereniging Heino tekent vrede met buurman Den Daas

De gemeente Raalte plant op de erfgrens een bamboehaag, die tot acht meter hoogte kan uitgroeien en die zij zal onderhouden. De club timmert ramen en andere gaten aan de oostkant van het te bouwen clubhuis dicht, behalve uiteraard de hoofdingang. Dit alles om de privacy van de buren te waarborgen.

Rechtbank

Het was een twist van een toonaangevende dorpsclub versus het boegbeeld van de plaatselijke dorpspartij. Want Egbert den Daas is fractievoorzitter van Lokaal Alternatief, dat zich in de Raalter gemeenteraad opwerpt voor de belangen van heel Heino. De buren serveerden en smashten hun verwijten tot in de rechtbank heen en weer, totdat ze na tussenkomst van een gemeentelijke arbiter tot de slotsom kwamen dat dit duel geen verliezer verdient.

Teleurgesteld

Alice Wesselink, voorzitter van TVH, erkent dat de buren aan het Kerkpad in hun recht stonden door de gang naar de rechter te maken. Zij is in de nabeschouwing vooral teleurgesteld in de gemeente, die het proces volgens haar nodeloos lang heeft gerekt. De club kreeg in juni vergunning voor de bouw, maar moest deze een maand later al staken na tussenkomst van de voorzieningenrechter. Deze bepaalde dat de gemeente ten onrechte een ontheffing had afgegeven voor de hoogte van het nieuwe clubhuis: ruim acht in plaats van de maximale drie meter die in het bestemmingsplan staan voorgeschreven.

,,Van de gemeente mogen wij verwachten dat zij goed op de hoogte is van haar eigen beleidsregels en deze naleeft’’, stelt Wesselink. ,,Of anders dat ze goed beargumenteert waarom zij ervan afwijkt. Dit laatste heeft de gemeente volgens de rechter in ons geval niet gedaan. Ik kan je vertellen dat dit hele proces ons enorm veel vrije tijd, geld en energie heeft gekost.’’

Spijt

De gemeente Raalte betuigt haar spijt over de gang van zaken en heeft zich niet voor niets beijverd om beide partijen met elkaar te verzoenen. Wethouder Wout Wagenmans houdt het verder bij een korte reactie. ,,Het is inderdaad jammer dat het zo lang heeft geduurd’’, laat hij via een woordvoerder weten. ,,Daarom ben ik ook blij dat ze er gezamenlijk uit zijn gekomen.’’

Den Daas is Wagenmans dankbaar voor bewezen diensten. ,,Hij heeft een actieve rol gespeeld en de oplossingen aangedragen’’, verklaart het raadslid. ,,Ik stel prijs op mijn privacy en vind het ook niet prettig om tegen zo'n hoog gebouw aan te kijken. De bamboehaag zal hem aan het zicht onttrekken. Prima.’’

Ook Wesselink blikt de toekomst verwachtingsvol tegemoet. ,,Als de bamboehaag mooi hoog en groen is, als we het clubgebouw hebben ingericht en als de gezelligheid in de vereniging weer kan stralen, dan denk ik dat we trots mogen zijn op wat we uiteindelijk hebben neergezet.’’

Volledig scherm De oude schetsen voor het nieuwe clubhuis van TV Heino. © eigen foto