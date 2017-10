Tent met peperdure paarden stort in op CSI in Mariënheem

Onbegrip over toestaan verbranden snoeihout in Raalte

3 oktober ,,Dan hebben we net gesproken over snellere aanpak 'Duurzaam Raalte 2050', en praten we nu over het in de fik steken van snoeihout.'' PvdA-raadslid Arie van der Wilt had daar grote moeite mee.