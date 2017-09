Terminator laat zich niet verdrijven uit achtertuin in Raalte

Nikkelen Nelis

Het is een bewonderenswaardig staaltje huisvlijt, maar hoe komt iemand op het idee om zoiets in elkaar te lassen?

,,Ik zag zo'n ding een jaar of zeven geleden staan in een winkel in Glasgow. We waren op bezoek bij mijn neef Stefan Keijzer, die daar vrijetijdskunde studeerde. Ik vond dat beeld geweldig mooi. Mijn neef daagde mij uit om er ook zo eentje te maken. Voor mij geen probleem. Ik heb als lasser gewerkt voor Hak, een bedrijf dat is gespecialiseerd in pijpleidingen. In 2012 ben ik de uitdaging aangegaan.''