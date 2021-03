Terrassen in gemeente Raalte opnieuw verruimd, worden ‘twee tot drie keer zo groot’

Wat te doen met kerkgebou­wen die sluiten? Raalte wil portemon­nee trekken voor bouwkundi­ge onderzoe­ken

5 maart Dat diverse kerkgebouwen in de regio Salland de komende jaren sluiten is duidelijk. Maar wat moet er met de gebouwen gebeuren in de toekomst? Om met name Parochie Heilig Kruis een handje te helpen bij dat vraagstuk wil de gemeente Raalte de komende jaren 75.000 euro uittrekken voor onderzoeken. Die parochie sluit de komende jaren zes kerkgebouwen in en net buiten de gemeente.