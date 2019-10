Theo Solen: sociaal bewogen, strateeg en doortastend

Syrisch gezin wil na vlucht niet leven van uitkering en begint eigen supermarkt in Raalte

20 oktober In strakke, nette kleding staat Louai Kasoumeh (42) bij de ingang van zijn supermarkt Nour Alsham te wachten. Een brede grijns op zijn gezicht vertelt dat hij apetrots is op zijn eigen bedrijf en dat wil hij delen met de wereld. Na jaren van vluchten, gescheiden leven van zijn gezin en het van binnen en buiten bekijken van asielzoekerscentra in Nederland, kan hij nu met zijn gezin een bestaan opbouwen in het kalme Salland. Vorige week openden de Syriërs hun winkel in het hart van Raalte, aan de Varkensmarkt.