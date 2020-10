Tientallen nieuwe woningen voor Nieuw-Heeten: ‘Het wordt een mooie entree van het dorp’

De woningen komen op de zogeheten Marissink-locatie. Sinds 2014 is het dorp met de gemeente in overleg over nieuwbouwwoningen op die plek. Andere locaties in het dorp voor nieuwe woningen zijn namelijk al opgevuld. ,,We zijn al een tijd bezig om te kijken of we daar kunnen ontwikkelen. En wonderwel is dat gelukt in samenspraak met plaatselijk belang", zegt wethouder Wout Wagenmans.