Tientallen vechthanen aangetroffen in loods Laag Zuthem na anonieme tip bij politie

VIDEO Luttenberg­se raakt gewend aan ongelukken op kruising: ‘Elke keer bang dat het helemaal mis is’

21 april Een kapotte buxushaag, wat bandensporen in het gras en een gebroken tuinmeubel. Meer schade is er niet te zien van het ongeluk waarbij een auto maandagmiddag op zijn kant in de tuin belandde op de kruising Hellendoornseweg en Blikweg in Luttenberg. ,,Dit keer valt het mee’’, reageert de aanwonende (die niet met de naam in de krant wil) nuchter. ,,Het gaat altijd net goed hier.’’