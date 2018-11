Tijenraan vaker open voor recreatiezwemmer

video Heinose vrijwillig­ster Zwols archief zat veertig jaar gebogen over de lakzegels

3 november Monnikenwerk was ‘t. Geschikt voor nauwkeurige mensen. Veertig jaar lang bestudeerde Jennie Pruim-Reinders (80) uit Heino de eeuwenoude was- en lakzegels in het archief in Zwolle. Dankbaar vrijwilligerswerk waar ze nu een punt achter zet.