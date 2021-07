Tim (20) uit Raalte koopt bij kringloop oude VHS-camera vol met beelden van onbekenden en vindt ze via oproep

Heeft rapport over vastgelo­pen project in Raalte politieke gevolgen? ‘Er zijn bewindsper­so­nen om minder wegge­stuurd’

16 juni De wethouders waren onzichtbaar, de communicatie ondermaats en de verwachtingen werden slecht gemanaged. De Raalter gemeenteraadsleden hebben met het evaluatierapport van onderzoeksbureau Berenschot gekregen waar ze om vroegen: inzicht in wat er misging rond de realisatie van cultuurboerderij Strunk. ,,Met alle adviezen in het rapport kan er in het vervolg alleen maar een verstandig voorstel voor een doorstart komen’’, is Jan Schokker van Gemeentebelangen desondanks optimistisch.