Eigenaar Wim Harbers is blij met de nieuwe locatie die ruimte biedt voor groei. Met 9500 vierkante meter is de nieuwe plek een stuk groter dan de huidige van 5800 vierkante meter. ,,We zijn van oorsprong een Raalter bedrijf en wilden graag in deze gemeente blijven, maar onze huidige locatie werd te krap. Met ons perceel op De Zegge VII zijn we klaar voor de toekomst.”