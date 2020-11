Toch nog carnaval in Heino: carnavalswagen zamelt ‘gek’ bedrag in voor Alzheimer Nederland

Carnaval Raalte ‘moet’ doorgaan, ‘het is meer dan zomaar een feestje’

23 september De zeven carnavalsvereniging in de gemeente Raalte zijn een overleg begonnen om ervoor te zorgen dat het carnaval in 2021 toch door kan gaan, al is het in alternatieve vorm. ,,Ik hoor dat ze carnaval in Brabant wellicht willen afgelasten. Dat doen wij hier zomaar niet.’’