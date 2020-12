Toch nog wat vuurwerk van vorig jaar afsteken? Bij schade kan dat nu een extra duur grapje worden

Dit is waarom je voor de naam van de nieuwbouw­wijk in Haarle terug moet naar het jaar 1675

13 december De woningnood in Haarle is al jarenlang onderwerp van gesprek in het dorp. Maar na al dat gepraat gloort er licht aan het einde van de tunnel, want er komen dertig nieuwe woningen in Haarle Noord. Over de naam van de nieuwe wijk maakte niemand zich druk, tot de familie Kemper zich hiermee ging bezighouden. Zij komen met een historisch verantwoorde naam op de proppen, waarvoor ze diep in de geschiedenis van het dorp zijn gedoken.