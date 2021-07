Tóch streep door Stöppelhaene in Raalte: ‘Pijnlijk, geeft een hopeloos gevoel’

Calamiteit rioolwater­zui­ve­ring Raalte roept herinnerin­gen op aan enorme explosie en twee eerdere vervuilin­gen

7:00 De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Raalte heeft momenteel te kampen met een onbekende vervuiling. Dit is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de installatie aan de Hondemotsweg. Het roept herinneringen op aan tien jaar geleden, toen de installatie werd stilgelegd vanwege insecticidenvervuiling. Een jaar later, in 2012, werd de rwzi getroffen door een enorme gasexplosie. En ook in 2015 werd de installatie bijna compleet stilgelegd door een illegale lozing van een slagerij in Heeten.