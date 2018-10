Toenemend sluipverkeer aan rand van Raalte baart zorgen

Erica van Lente voelt zich thuis in Nedersak­sisch taalgebied

18 oktober ,,Het leek net of ik zat te wachten op de eindexamenuitslag‘’, roept Erica van Lente als ze wordt gevraagd of het spannende uren waren toen de raad van Dalfsen zich vanavond boog over haar kandidatuur voor het burgemeesterschap in de Vechtdal-gemeente.