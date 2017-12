Tom uit Heino sluit Sietske in zijn armen bij All You Need Is Love

Daar moet ‘Mister Love’, oftewel Robert ten Brink aan te pas komen, bedacht vriendin Fleur Kieftenbeld.

Verhuizen

Tom Hartman heeft weinig keus als zijn ouders Vincent en Dorien Hartman besluiten te verkassen naar Schotland. Als Vincent Hartman zijn werk bij STUDIOVHF in Heino verruilt voor een functie bij Amos Beech, een vooraanstaande Schotse interieurbouwer, is er geen discussie mogelijk: ze gaan verhuizen. En Tom gaat mee. ,,Ik zit op school, heb geen inkomen, dus ja, ik moet wel mee’’, zegt Tom, die net als zijn 12-jarige zusje inmiddels naar school gaat in Schotland. ,,Verhuizen is nooit leuk, als je eigenlijk niet wilt. Het is zwaar, want in Heino had ik mijn leven, mijn vrienden.’’ Tom heeft er niet veel zin in. En dan, vlak voor zijn definitieve vertrek uit Heino, krijgt hij ook nog te maken met een extra ‘complicatie’: Sietske.

Afzichtelijk

,,Ik ging mee met een gezamenlijke vriendin'', vertelt Sietske. ,,Ze ging een cadeautje kopen voor Tom. Ik kende hem toen nog niet, dus ik vroeg mijn vriendin wie die Tom was. Vervolgens kreeg ik de meest afzichtelijke foto van hem te zien. Ja, sorry hoor, haha, écht, het was een heel onflatteuze foto.''

,,Een poosje later kwam ik Tom ineens tegen in Heino, toen ik op weg was naar mijn werk bij Albert Heijn. Ik herkende hem van die foto. Wat moest ik doen? Toen kwam het meest ongemakkelijke gesprek ooit, haha.’’

Sietske: ,,Hai Tom...’’

Tom: ,,Kennen we elkaar...?’’

Sietske: ,,Nee, maar ik ken jou wel....’’

Tom: ,,Oh, wie ben jij dan…?’’

Sietske: ,,Ehhh, ja, nou....''

,,Ik moest snel weg, naar mijn werk dus’’, zegt Sietske. ,,Maar dat korte gesprekje had tot gevolg dat we elkaar via social media hebben gevonden. Zo zijn we verder aan de praat gekomen.’’

Tortelduifjes

En van het een kwam het ander en nu zijn ze sinds tien maanden 'een setje'. Het klikt zo goed tussen de twee, dat ze zich nu afvragen waarom ze elkaar niet eerder hebben ontmoet. ,,We staan zelfs samen op een gezamenlijke klassenfoto van het Carmel College'', zegt Tom. ,,We zaten bij elkaar op school, maar hebben elkaar daar niet gezien.''

De twee verliefde tieners zoeken elkaar nu op wanneer het kan. Zo is Tom de afgelopen week in Raalte geweest. En maakt Sietske, die een creatieve opleiding doet aan het Cibap (vakschool voor verbeelding) in Zwolle, stiekem plannen om een stage in Schotland te regelen.