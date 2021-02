Tot zes jaar cel veroordeelde Syrië-ganger Victor Droste uit Heeten stapt naar Hoge Raad

Postbode uit Heeten deed volgens justitie ‘meer dan wachtlopen’ in Syrië

18 januari Tegen Syriëganger Victor Droste (33), de voormalige postbode uit Heeten, is ook in hoger beroep zes jaar cel geëist. Volgens de aanklager van het gerechtshof in Den Haag staat vast dat Droste zich schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een terroristische organisatie en training voor terroristische misdrijven. De verdachte zelf zit nog steeds in Syrië, maar onduidelijk is waar precies en hoe het met hem gaat.