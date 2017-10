'Tranentrekkend' pleidooi voor comeback Raalter muziekonderwijs

Raadslid Kamphuis slachtoffer van rigide regels, of ook naïviteit?

30 september Hans Kamphuis, de 66-jarige fractievoorzitter voor het CDA in Olst-Wijhe, staat drie weken geleden te klapperen met zijn oren. Hij heeft dan net in het gemeentehuis enthousiast verhaald over de bouw van zijn woning in Wijhe. En dat hij en zijn vrouw Alie voor een half jaar bij hun zoon Bas in Oene intrekken. ,,Dan mag je tijdelijk geen raadslid in Olst-Wijhe zijn'', hoort hij onaangenaam verrast.