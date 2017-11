Transfer in Raalter gemeenteraad

Oud ijzerboeren in Raalte gesommeerd opslag langs kanaal te stoppen

19 november De oud ijzerhandelaar Hinnie Haverman is hevig ontstemd over zijn gedwongen vertrek van de opslaglocatie aan de Wolthaarsdijk in Raalte. De eigenaar van Sallandse Metaalhandel spreekt er schande van dat hij na 31 jaar met het verzamelen van metaal op het terrein moet stoppen.