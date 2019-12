Treinen tussen Heino en Raalte rijden weer

Persoonlij­ke verhalen drijfveer achter viering 75 jaar bevrijding van Raalte

11 december Met een vrijheidsconcert bij de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing aan de Kerkstraat in Raalte eindigt op 5 mei 2020 een periode van drie weken die volledig in het teken staat van 75 jaar bevrijding. Het Orkest over de IJssel, onder leiding van Raaltenaar Hans Groen, aangevuld met regionale artiesten verzorgt het concert. Hierbij worden op de kerk met grote beamers (‘videomapping’) beelden uit de oorlogsjaren geprojecteerd.