Treinreizigers Raalte en Heino moeten nog even wachten op extra parkeerruimte bij station

Stuntman uit Raalte over vaderland: 'Hoop dat Amerikanen gaan inzien dat ze zichzelf belache­lijk hebben gemaakt’

7 november Chuck Borden verhuisde elf jaar geleden voor de liefde en de rust naar Raalte. Hij geniet van het overzichtelijke Sallandse leven, maar reist als stuntman en filmregisseur de wereld over. Vanuit zijn boerderij net buiten het dorp kijkt hij hoofdschuddend naar de puinhoop in zijn vaderland. ,,Het land is in tweeën gesplitst. Dat maakt me verdrietig.”