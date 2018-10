Treinverkeer hervat tussen Raalte en Wierden

BurgerBe­lan­gen blaast discussie over windmolens nieuw leven in

8:54 De gemeente Raalte moet onderzoeken of de bouw van hoge windmolens mogelijk is op industrieterrein De Zegge VII. Dat bepleit althans BurgerBelangen. Een meerderheid in de gemeenteraad heeft daar oren naar, blijkt uit een belronde.