‘Trotse ouders Cora en Bert’: dorpen langs N35 vragen op ludieke wijze aandacht voor aanpak rijksweg

Raalter wethouder voorziet doemscena­rio in aanpak N35: ‘Minister past vertra­gings­tac­tiek toe’

29 augustus Een keer is het genoeg, volgens wethouder van Raalte, Wout Wagenmans. Waar gedeputeerde Bert Boerman ‘voorzichtig optimistisch’ was over de verbreding van de N35, na een gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen, voorziet wethouder Wout Wagenmans een doemscenario. ,,Er is al zoveel onderzocht en er zijn zoveel argumenten. En nu moeten wij wéér over de brug komen.”