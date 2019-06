Tuigpaarden in Luttenberg uur eerder

Ontmantel­de hennepkwe­ke­rij in Raalte gelinkt aan Twentse bende

6:43 Een ontmantelde hennepkwekerij vorig jaar in Raalte valt te linken aan een hennepbende uit Twente. De politie deed vandaag huiszoekingen in Oost-Nederland in de jacht op de overwegend Twentse hennepbende. Waar en wanneer de hennepkwekerij werd ontmanteld in Raalte is niet bekend.