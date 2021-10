Turnster Elze Geurts (26) gaat voor finaleplaats bij WK-debuut

Adviesbu­reau uit Zwolle ingescha­keld om toekomst veelbespro­ken Strunk Raalte te onderzoe­ken

14 oktober Welk toekomstperspectief heeft de veelbesproken Cultuurboerderij Strunk? Het Zwolse onderzoeksbureau HEMM moet dat gaan onderzoeken. Het doel is zeven varianten terug te brengen tot één voorkeur voor de monumentale boerderij uit Raalte. Het nieuwe onderzoek is een herstart in een roerig dossier om de cultuurboerderij aan de Deventerstraat nieuw leven in te blazen.