Tussen stallen en geiten in Mariënheem tot bezinning komen: ‘Meer, en ander publiek dan in de kerk zelf’

Drie jaar cel voor man die Stefan (35) bijna doodsloeg in Deventer: ‘Hij houdt hier voor altijd last van’

Alexandru T. moet drie jaar de cel in. De 27-jarige Roemeen sloeg en schopte Stefan (35) in oktober 2022 bijna dood. Minutenlang ligt de Bulgaarse man roerloos op de klinkers van de Brink in Deventer. De bloedsporen waren nog lang te zien.