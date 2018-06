Twaalf schapen afgeslacht in weiland bij Laag Zuthem: was het een wolf?

Eerste wilde Kalter de dode dieren uit het weiland halen, maar iemand adviseerde om alles vooral te laten liggen, in verband met onderzoek. ,,De politie kwam en iemand van het faunafonds. Ze zijn tot 's avonds laat bezig geweest. Er is DNA-materiaal afgenomen. Nu zoeken ze uit of het inderdaad een wolf was. Maar iedereen die er een beetje kijk op heeft, weet 't eigenlijk al wel zeker.''



Sterker nog, het zou Kalter niet verbazen dat het er meer waren. ,,Ik heb me er in de afgelopen uren een beetje in verdiept. Op internet las ik dat een wolf veertig procent van zijn eigen lichaamsgewicht kan opvreten tijdens een nacht. Maar bij ons in de wei zijn alleen al zes lammeren bijna helemaal weggevreten. Dan denk je toch...''