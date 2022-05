De 112-melding van het ongeluk kwam om 08.06 uur binnen, waarna er direct vier ambulances naar de plek van het ongeluk reden. Ook landde er een traumahelikopter.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse om inzittenden uit de zwaar gecrashte auto te bevrijden. © Enzio Ardesch

Ziekenhuis Zwolle

Brandweerlieden, politiemensen en ambulancepersoneel hebben vervolgens eerst de vrouwelijke passagier kunnen bevrijden, waarna zij met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle werd afgevoerd. Tegen kwart voor negen werd ook de bestuurder uit de auto gehaald.

Ook hij is daarna naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht, onder begeleiding van de trauma-arts. Het is nog niet bekend hoe ernstig beide inzittenden eraan toe zijn.

Bomen en lantaarnpaal

Uit de sporen valt op te maken dat dat auto een boom en een lantaarnpaal ramde waarna het voertuig tot stilstand kwam tegen twee andere bomen. De schade aan de auto is enorm.

Politiewoordvoerder Sarah Lenderink: ,,Het team Forensische Opsporing Verkeer is momenteel bezig met onderzoek ter plaatse over de toedracht van het eenzijdige ongeluk en dat gaat nog wel even duren.’’

Van de bestuurder is bloed afgenomen om te checken of hij onder invloed was. ,,Dat doen wij standaard bij ongelukken. Over de aard van de verwondingen doen wij geen mededelingen.’’

