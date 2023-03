Twee riante woningen in plaats van leegstaande stallen? Buurt ergert zich groen en geel, boer zich van geen kwaad bewust

indebuurt.nl Deze Zwolse bloemen­zaak sluit de deuren: 'Bouwput tegenover ons overleven wij niet'

Van voorjaarsbloemen tot najaarsflora, je kan het halen bij Myosotis Bloemsierkunst in de Roggenstraat in Zwolle. Maar de bloemenzaak verdwijnt uit het Zwolse centrum en gaat online verder. “Eind maart sluiten we de deuren”, laat eigenaar Nicole Henschen aan indebuurt Zwolle weten.