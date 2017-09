Tweede editie Ekidenloop Heeten telt al meer deelnemers

Illegale zendmast na briefje verwijderd uit Luttenbergerven

6 september ,,Ik ga er vanuit dat woensdag alles weg is.'' Dat schreef boswachter Arend Spijker zondag op een briefje bij een boom in natuurgebied Luttenbergerven, waarin onbekenden afgelopen weekeinde een zendmast hadden bevestigd. En Spijker werd op zijn wenken bediend. ,,De mast was weggehaald, alles is netjes opgeruimd'', vertelt de boswachter en gastheer van nationaal park Sallandse Heuvelrug.