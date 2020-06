Twijfels over openen zwembad in Luttenberg volledig weggenomen na run op abonnementen

INTERACTIEVE KAART Zonnepar­ken in Salland onvermijde­lijk om klimaat­doel te bereiken

8:48 Zonneparken in het Sallandse landschap. Het is een beeld waar iedereen aan zal moeten wennen, maar ook een beeld dat weerstand oproept. Om in 2050 alle stroom groen op te wekken, wordt naarstig gezocht naar plekken om zonnepanelen te plaatsen. Waar in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe is het landschap al omgetoverd tot zonnepark? En liggen de gemeenten op koers om de doelstellingen te halen?