Uitbreiding boerenbedrijf met 10.000 varkens niet van deze tijd? ‘Raalte wordt het lachertje van Nederland’

Raalte wil staluit­brei­ding naar 10.000 varkens in Heeten onder strikte voorwaar­den toestaan

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt de gemeente Raalte bekend dat ze positief is over de uitbreiding van een varkensstal in Heeten naar 10.000 varkens. Het bedrijf van varkenshouder Remko Tijs wil daarvoor extra stallen bouwen, waardoor het bedrijf in oppervlakte groeit van 2,1 naar 3,5 hectare.

14 maart