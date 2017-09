Uitzendbureau Salland werft talenten voor dure chauffeursopleiding

Een intakegesprek om te kijken of je gevoel hebt voor het vak, passie hebt en geschikt bent. Dan een proefles op de vrachtwagen. Opleider Alex Brinkman beoordeelde zaterdag chauffeurs in spé.

,,De mensen die de chauffeursopleiding gaan doen, zijn gemotiveerd, anders begin je er niet aan’’, zegt Brinkman. ,,De drempel zit hem vooral in de kosten. Tegenwoordig moet een kandidaat wel een stuk of acht examens doen voor de diploma’s. Kost zomaar acht- tot tienduizend euro.’’ Uitzendbureau Salland in Raalte investeert daarom, samen met twaalf logistieke bedrijven uit de regio, in het vinden, opleiden, en aan het werk helpen van chauffeurs. Een opmerkelijk initiatief, wat als geroepen komt voor bijvoorbeeld Jherfy Blauw.

Chauffeur worden, daar droomt Jherfy Blauw uit Deventer al van sinds dat hij kon praten. ,,Mijn vader is 33 jaar chauffeur geweest. Ik had het ook al willen zijn, maar door privé omstandigheden is het er nog niet van gekomen. Nu baal ik iedere avond als ik thuis kom. Ik wil de weg op, het liefst zo ver mogelijk, en zo lang mogelijk weg. Op de weg voel ik me thuis, het voelt als thuiskomen.’’

De 23-jarige chauffeur in spé maakte zaterdag meteen een proefrit. ,,Ging niet helemaal lekker’’, zegt hij eerlijk. ,,Ik ging wat de mist in.’’ ,,Geen drama’’, aldus Brinkman, die naast hem in de cabine zat. ,,Hij kwam gehaast binnen, en dat nam hij mee in zijn rit. En er lag natuurlijk ook nog wat druk op.’’

Negatief imago

Jan Overmars van J&J Verskoeriers uit Twello is blij met het initiatief van het uitzendbureau en de aandacht voor de aanwas van chauffeurs. ,,Er heerst een negatief imago. Vroeg op, laat thuis, weekenden weg. Maar dat imago klopt helemaal niet meer’’, zegt Jan Overmars. Volgens de vervoerder is geld het grootste struikelblok om chauffeur te worden. ,,De kosten zijn schrikbarend’’, zegt Overmars. ,,Een schoolverlater die chauffeur wil worden, kan niet zomaar duizenden euro’s neertellen voor de opleiding.’’

,,We hebben al een voorbeeld van een jonge knaap die via het uitzendbureau bij ons aan de slag is gegaan, de opleiding heeft gedaan en nu bij ons in dienst is’’, vertelt Vincent Reinders van Reko Raalte, die blij is met deze aanpak.

Droom