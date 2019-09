Vaders klaar? Vlechten maar! Kapsalon in Raalte daagt vaders uit te leren haarvlechten

videoEen vader die zijn dochter vraagt: ‘zal ik je haren mooi maken voordat je naar school gaat?’. In hoeveel gezinnen zou dit tafereel zich voordoen? Doorgaans is het toch mama die dochterlief een paardenstaart of vlecht aanmeet? Als het aan LookX & more ligt, verandert dit beeld in elk geval in Raalte. Binnenkort kunnen vaders in de salon meedoen aan de workshop 'Haren doen bij hun dochters’. Papa Rudi neemt met dochter Elín (bijna 14) alvast de proef op de som.