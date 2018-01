Vallen en opstaan op de Raalter ijsbaan

Het is woensdagmiddag druk in de tent op de markt, waar vooral kinderen kirrend van plezier zich op het ijs begeven. Terwijl de een geroutineerd over de baan glijdt, is het voor de ander vooral een kwestie van vallen en opstaan. ,,Mijn dochter van vijf is nog wel een schaatsstoel nodig. Ze komen hier graag en kunnen niet wachten om met ‘hertje’ het ijs op te gaan”, zegt een moeder. Terwijl haar kinderen zich aan de baan vergapen, houdt ijsmeester Dick Steenberg (67) uit Raalte een oogje in het zeil. Vakkundig veegt hij het ijs van de ingeleverde schaatsen af. ,,Ik sta hier namens het mannenkoor Roalter Jongs. Wij voeren vanaf de opening van de ijsbaan allerhande klussen uit, in ruil voor een kleine financiële bijdrage aan de clubklas. We vegen het ijs, staan bij het afgiftepunt van de schaatsen en houden de boel in de gaten. Het is erg leuk werk om te doen, jong en oud geniet.”

Curling

Voor de eerste keer is het de organisatie van Raalte On Ice (ROI) gelukt om een overdekte ijsbaan op de markt te krijgen. Naast curlingwedstrijden, een spectaculaire opening door kunstschaatssters Sterre van der Gouw en Sanne in ‘t Hof, live-muziek en (kinder)disco’s staat aankomende zondag een grande finale op het programma.

In 2008 en 2009 werden de eerste plannen voor een (overdekte) ijsbaan in Raalte gesmeed. ,,Destijds lukte het door allerlei factoren niet om de schaatsbaan van de grond te krijgen, dat had onder meer te maken met de wet- en regelgeving. In het voorjaar benaderde Ton Groot Beumer ons namens het Platform Toerisme en Recreatie opnieuw en doordat wij de volledige medewerking van de gemeente kregen, werden de plannen uit de diepvries gehaald", zegt medeorganisator Roné van der Vliet tevreden. Hij benadrukt dat er voldoende draagvlak is voor een overdekte schaatsbaan in Raalte. ,,We zijn blij en trots met wat er nu staat en doen dit allemaal vrijwillig. De reacties van bezoekers, winkeliers, horeca en de gemeente zijn overwegend positief. Als de schaatsbaan dit jaar een succes is, zijn we van plan om de komende drie jaar opnieuw elk jaar een schaatsbaan op te zetten.”

Bezoekersaantal

Hoeveel bezoekers er precies naar de Raalter ijsbaan zijn gekomen, weet Van der Vliet niet. ,,Ik waag mij niet aan absolute aantallen, maar het loopt door. De eerste twee weken van de schoolvakantie waren we ’s ochtends uitverkocht.”

Vriendinnen Dido (11), Donna (10), Sultan (10) en Jaëll (10) uit Raalte weten de weg naar de schaatsbaan wel te vinden. ,,Het is hier gezellig en er zijn veel mensen. We zijn hier nu zo’n vier keer geweest. Ook is er muziek, zo kun je toch een beetje dansen”, zeggen Sultan en Jaëll terwijl ze uit volle borst meezingen met de kinderhit ‘Let it Go’ die door de speakers galmt. ,,We hebben nog kerstvakantie, dus komen hier vast nog wel een keer terug.” Meer informatie: Raalteonice.nl